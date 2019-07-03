03.07.2019 10:42
Haberler» Güncel» Haber

İZMİR Doğum günü kutlaması dönüşü kaza 2 yaralı

Doğum günü kutlaması dönüşü kaza 2 yaralıİzmir'in Kınık ilçesinde, doğum günü kutlamasından dönen ve her ikisi de kasksız olan sürücü Emre Kaya (26) ile arkadaşı Zekai Türkekul (26), bindikleri motosikletin devrilmesiyle yaralandı.

Doğum günü kutlaması dönüşü kaza 2 yaralı
İzmir'in Kınık ilçesinde, doğum günü kutlamasından dönen ve her ikisi de kasksız olan sürücü Emre Kaya (26) ile arkadaşı Zekai Türkekul (26), bindikleri motosikletin devrilmesiyle yaralandı.
Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Kınık- Bergama karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Zekai Türkekul (26), arkadaşı Emre Kaya'nın (26) doğum gününü, birlikte Dikili ilçesindeki bir müzikhole gidip eğlenerek kutladı. Ardından iki arkadaş Emre Kaya'nın kullandığı 35 L 9896 plakalı motosikletle, Kınık ilçe merkezindeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kaya'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Her ikisi de kasksız olan Kaya ve Türkekul yere düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emre Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. İZMİR Doğum günü kutlaması dönüşü kaza 2 yaralı
Kaynak: DHA
Emre Kaya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:04   Çanakkale'de orman yangını
12:03   Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "ölü yerine şehit yazılsın" talebi
12:03   Hayvansever kadından, 'Sokaklarda köpekleri besliyorum diye dövdüler' iddiası
12:03   Kitap bandrol satışı 6 ayda 160 milyona yaklaştı
12:02   Mustafa Çoban güven tazeledi
12:01   Gelibolu'da orman yangını (1)
12:01   5 sterline alınan satranç taşı 735 bin sterline satıldı