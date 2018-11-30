İzmir Doğum Sonrası Enfeksiyondan Ölüme Soruşturma İzni Çıkmadı

Doğum sonrası enfeksiyondan ölüme soruşturma izni çıkmadı
İZMİR'in Torbalı
ilçesinde, 25 yaşındaki Ayfer Sırma'nın doğum yapıp, taburcu edilmesinin ardından enfeksiyon kaptığı için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinde sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen hastane yetkilisi 18 kişi hakkında, Torbalı Kaymakamlığı tarafından soruşturma izni verilmedi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan 28 yaşındaki Ozan Sırma, Kaymakamlığın bu kararına İzmir
Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz etti.
Torbalı'da yaşayan Ozan Sırma ile bir yıllık evli olan Ayfer Sırma, ilk çocuklarına hamile kaldı. Genç
kadın, geçen 11 Ağustos'ta sancılarının başlaması üzerine eşi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. 38 haftalık hamile Sırma, sezaryenle 2 kilo 400 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Sırma çifti, bebeklerine 'Okyanus' ismini verdi. Ayfer Sırma, ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Eve geçtikten 2 gün sonra karnında sancı hisseden ve yüksek ateş şikayeti olan genç kadın, tekrar Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale sonucu Sırma'nın vücudunda doğumdan sonra enfeksiyon oluştuğu tespit edildi. Enfeksiyonun vücuduna iyice yayılması üzerine genç kadın bir hafta sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi
'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklere göre iltihabın bağırsaklarına kadar ilerlediği ortaya çıktı, ameliyata alındı, ancak daha sonra yaşamını yitirdi. Yaşanan o süreci anlatan Ozan Sırma, Eşimi bunun üzerine ameliyata aldılar. Ameliyat 7 saat sürdü. Ameliyattan sonra kalbi durdu. 25 dakikalık müdahale ile tekrar hayata döndürülüp, yoğun bakıma alındı. 6 Eylül
'de de yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Eşim doya doya kızını koklayamadan öldü dedi.
Eşinin ölümünde Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki görevlilerin ihmali olduğunu savunan Ozan Sırma, avukatı aracılığıyla Torbalı Cumhuriyet Savcılığı
'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Ayfer Sırma'nın İzmir'in Bayraklı
ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı
'ndaki kabri, geçen 22 Eylül'de inceleme yapılmak üzere açıldı. Eşinin kaybetmenin acısını yaşayan Ozan Sırma, 28 Kasım'da kendisine jandarma tarafından yapılan tebligatla bir kez daha sarsıldı. Torbalı Kaymakamlığı'ndan gönderilen tebligatta, eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu hastane yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmediğini öğrenen Sırma, büyük şaşkınlık yaşadı. Sırma, Kaymakamlık
'tan gelen tebligatta 18 kişi hakkında yapılan incelemenin ardından soruşturma izni verilmemesinin gerekçesinin ise 'Hastanede bir enfeksiyon salgını olduğundan söz edilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu branşlar yönünden personelin herhangi bir ihmal ya da kusurlarının olmadığı' şeklinde açıklandığı söyledi.
Kaymakamlığın hastane yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmeyen 9 Kasım tarihli kararına dün (perşembe) İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurarak itiraz eden Ozan Sırma, Bu kararın neye dayanılarak alındığını bilmiyoruz. Kaymakamlığa gittiğimizde kimseyle görüşemedik. Bize karara itiraz yolunun açık olduğunu söylediler. İtirazımızı yaptık ama konuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Eğer şikayetçi olduğumuz 18 kişi suçsuzsa eşim neden öldü Sağlıklı gencecik bir kadın hayatını kaybetmiş, 3 aylık bir bebek öksüz kalmış, ancak sorumluları suçsuz görülmüş. Henüz geçen sene yine hastanede bir kadın doğumdan sonra ölmüş, suçlu bulunan doktor kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılıp, tekrar göreve başlamıştı. Bu ortamda sesimi duyuramıyorum. Kimi, kime şikayet edeceğimi bilemiyorum diyerek, tekisini dile getirdi.
Torbalı