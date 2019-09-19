Haberler » Güncel » Haber

İzmir dört yavru köpek hayata döndü

Dört yavru köpek hayata döndüİzmir'in Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontrollerde, ormanda terk edilmiş dört yavru köpeğin hayatını kurtardı.

19.09.2019 14:47
Dört yavru köpek hayata döndü
İzmir'in Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontrollerde, ormanda terk edilmiş dört yavru köpeğin hayatını kurtardı.
Buca'nın ormanlık arazilerinde gerçekleştiren yeşil talanlarına karşı denetimlerini sürdüren Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında yavru köpeklerin imdadına yetişti. Kaynaklar ormanları içerisinde denetim yapan ekipler, ormanlık alanın içerisinde çevre temizliği yapıp, vatandaşlar tarafından alana bırakılmış pet şişeleri toplarken terk edilmiş ve neredeyse ölmek üzere olan yavru köpekleri gördü. Ekipler, yavru köpekleri, bulunduğu yerden alarak bakım ve diğer ihtiyaçları karşılanmak üzere Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bıraktı. Aç kalan köpeklere hızla müdahale eden veteriner hekimler de bakım ve aşılama işlemini gerçekleştirdi.
İzmir dört yavru köpek hayata döndü

Buca Belediyesi, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:30 Sarıkamış'ta okul açılışı
16:30 Günyüzü'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.
16:29 Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Sempozyumu başladı
16:29 Üniversite öğrencilerinden diyarbakır'daki annelere destek
16:28 Doç. Dr. Necmettin Çalışkan Ankara'da İslam Birliği Kongresinde konuştu
16:28 19 Eylül Gaziler Günü
16:28 Ziraat Bank Azerbaycan, yılın kurumsal bankası seçildi