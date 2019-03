İzmir Down Sendromlu Çocukları Taşıyan Araç Takla Attı; 4'ü Ağır, 29 Yaralı

Kaynak: DHA

Down Sendromlu çocukları taşıyan araç takla attı; 4'ü ağır, 29 yaralı(YENİDEN) İzmir 'de Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs, freni boşalınca takla attı. Yan yoldaki bir başka otomobile çarpan servis aracında bulunan 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.İzmir'de bugün sabah saatlerinde Zülfikar Yüksel idaresindeki 35 AEM 253 plakalı okul servis minibüsü, Bayraklı 'dan down sendromlu öğrencileri alarak, Karşıyaka Meslek Eğitim Merkezi'ne gitmek üzere hareket etti. İçinde öğrenciler ile yakınlarından oluşan 28 kişinin bulunduğu servis aracı, Karşıyaka yönüne giderken, Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatının bulunduğu yan yolda, iddiaya göre freni boşalınca takla attı. Beton bariyerleri devirerek karşı şeride geçen ve Önder Acılar'ın kullandığı 35 KF 8463 plakalı otomobile çarpan minibüs ters döndü. Kazada minibüste bulunan şoför dahil 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.