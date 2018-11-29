İzmir Dünya Markası Olacaktır"

29 Kasım 2018 Perşembe 13:55



29 Kasım 2018 Perşembe 13:55

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Nihat Zeybekci'yi aday gösterdiğini anımsatarak, "İzmir, Nihat Zeybekçi ve ekibinin başarılı proje ve uygulamalarıyla kısa sürede dünya markası olacaktır." dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerdeki ve ekonomi bakanlığındaki engin deneyimiyle dikkat çeken Nihat Zeybekci'nin, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin, İzmir başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi geleceği için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.Zeybekçi'nin, Denizli'de yarattığı kalkınma hamlesinin ve parlak modelin, İzmirliler için çok iyi bir referans olduğunu kaydeden Nasır, "Sayın Zeybekçi, ekonomi bakanlığı tecrübesi ve İzmir'in dünya kenti olmasını sağlayacak bilgi ve vizyoner bakışıyla kentimiz için büyük bir şanstır. Nihat Zeybekçi'nin çağdaş ve yenilikçi profili, özel sektör ve yerel yönetimlerdeki parlak performansı, İzmir için tarihsel bir dönüm noktası olma özelliği taşıyan bu yerel seçimlerde belirleyici olacaktır." diye konuştu.Nasır, Zeybekci'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İzmir'i merkeze alarak Ege Bölgesi'nin gelişmesine yönelik çalışmaların görüleceğini aktararak, "Ben İzmirli hemşehrilerimin bu fırsatı çok iyi değerlendireceklerine inanıyorum. İzmir, Nihat Zeybekçi ve ekibinin başarılı proje ve uygulamalarıyla kısa sürede dünya markası olacaktır." ifadelerini kullandı.