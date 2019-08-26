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İzmir durumu iyiye gidiyor

Balkonda uyurken başına kurşun isabet etti (2)DURUMU İYİYE GİDİYORİzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, evinin balkonunda uyuduğu sırada çenesine isabet edip kulak arkasından çıkan maganda kurşunuyla yaralanan Meryem Uğurlu'nun (23), hastanedeki tedaviye...

26.08.2019 14:10
İzmir durumu iyiye gidiyor
Balkonda uyurken başına kurşun isabet etti (2)
DURUMU İYİYE GİDİYOR
İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, evinin balkonunda uyuduğu sırada çenesine isabet edip kulak arkasından çıkan maganda kurşunuyla yaralanan Meryem Uğurlu'nun (23), hastanedeki tedaviye cevap verdiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi. İki çocuk annesi olan Uğurlu'nun yaralandığı olayla ilgili, 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Diğer şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.
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Haber Davut CAN İZMİR, (DHA)
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İzmir durumu iyiye gidiyor

İzmir, kavga, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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