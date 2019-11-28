İzmir'e bir büyük sergi daha geldi

Picasso sergisinden sonra İzmir çok önemli bir sanat koleksiyonuna daha ev sahipliği yapıyor.

İzmir önemli sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Arkas Sanat Merkezi'nde devam eden Picasso sergisinden sonra Yapı Kredi'nin 75. yılı nedeniyle hazırlanan "Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler" sergisi de İzmir'e geldi. Francesco Casanova'dan Abidin Dino'ya, Aliye Berger'den Ömer Uluç'a, İbrahim Çallı'dan Nuri İyem'e kadar dünyaca ünlü sanatçıların peyzaj, natürmort, figüratif, soyut ve istihsal resimlerine ev sahipliği yapan bu koleksiyon İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sergileniyor.

Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selâhattin Giz Koleksiyonu'ndaki dönemin foto muhabirleri tarafından çekilen, içinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların da bulunduğu çok değerli kareler de aynı sergide yer alıyor. Sergi, 19 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık.