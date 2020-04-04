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İzmir'e giriş-çıkışlar yasaklandı

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili genelgesinin ardından İzmir'de gece yarısından itibaren denetimler başladı.

04.04.2020 02:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 02:19
İzmir'e giriş-çıkışlar yasaklandı

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak 'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili genelgesinin ardından İzmir 'de gece yarısından itibaren denetimler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. İzmir'e giriş-çıkışlar da saat 00.00 itibariyle yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında istisnai durumlar dışında kente girmek isteyen vatandaşlar kabul edilmezken, kentten çıkmak isteyen vatandaşlar da geri gönderildi.

İzmir- Manisa karayolunun Sabuncu Beli Mevkii'nde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Uygulamadan geçen bazı vatandaşlar kararı desteklerken, bazıları ise memnun kalmadı.

'HEPSİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN'

İzmir'den Manisa'ya yolculuk yapan Ahmet Şanlı, uygulamanın halkın sağlığı için yapıldığını belirterek, "Devletimiz ne derse biz de arkasındayız. Yasaklara uyacağız, hepsi sağlığımız için. Geri çevireceklerini sanmıyorum. Yetkililerle konuşuruz, ikametgahım Manisa'da. İzmir'den Manisa'ya gidiyorum" dedi.

Uygulamaya yolda yakalanan İbrahim Dağtekin ise, "İnsanlar şimdi nasıl gidecek? Ben izin belgesini bu saatte nasıl alacağım? Bir gün öncesinden herkese haber verilmeliydi. O kadar yol geldik, evimize gideceğiz ama gidemiyoruz. Şimdi sokakta mı yatacağız?" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, İzmir, Güncel
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