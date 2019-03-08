İzmir'e Hükümdar Olmaya Alışmış CHP Zihniyeti Yenilgiye Uğrayacak"

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MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "İzmir'e hizmetkar değil hükümdar olmaya alışmış CHP zihniyeti bu kez ağır bir yenilgiye uğrayacaktır. Çünkü bu şehrin sakinleri, denize akan lağımdan, çöp dağlarından ve kriz geçirten trafik keşmekeşinden usanmıştır." dedi.Milletvekili Osmanağaoğlu, MHP İl Binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye olan inançlarının bir tohum gibi bu toprakların bağrına düştüğünü, 31 Mart'tan itibaren İzmir aşkı ve memleket sevdalarının filizlenip gökyüzüne doğru yükseleceğini söyledi.İzmirlinin taze bir başlangıca ihtiyacı olduğuna işaret eden Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:"Bu temiz sayfanın açılması için de İzmirliyi ideolojik çatışmalara mahkum eden, şehre hizmet değil külfet veren yapıların kirli defterleri açılmalıdır. İzmir'e hizmetkar değil hükümdar olmaya alışmış CHP zihniyeti bu kez ağır bir yenilgiye uğrayacaktır. Çünkü bu şehrin sakinleri, denize akan lağımdan, çöp dağlarından ve kriz geçirten trafik keşmekeşinden usanmıştır. Üstelik bu yenilgi, sadece CHP'yi yanlış politik okumalarıyla kirleten kadronun mağlubiyeti olmayacaktır. 31 Mart seçimleri; PKK'nın siyasi şubesi, politik oyuncağı HDP ile kol kola yürüyen 'zillet ittifakı'nın bütün ortakları için bozgun olacaktır."Osmanağaoğlu, sosyal demokrat olduğunu iddia edenlerin, demokrasi aşığı İzmir'e, "12 Eylülcü babası"yla gurur duyan Tunç Soyer'i layık gördüğüne işaret etti.Tunç Soyer'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK çizgisine el sallayan yeni CHP'sine çok uygun bir figür olduğunu öne süren Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:"Seferihisar ile kardeş belediye ilan ettiği Diyarbakır Sur Belediyesine hendek süreçlerinde sahip çıkacak kadar bölücü örgütle sıcak temaslarını sürdürmektedir. Sur Belediyesine ait araçlarla hendekler kazılırken orada sözde öz yönetim ilan edilip ülke bölünmeye çalışılırken, Sur'da yaşayan vatandaşlarımıza hayat zindan edilirken ses çıkarmayan Tunç Soyer; bu ihanete Türk devleti dur deyince harekete geçmiştir. Sur Belediyesinin imkanlarını PKK'ya peşkeş çekenlere verdiği koşulsuz destek; Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması ihtimalinde güzel İzmir'in imkanlarının kimlere peşkeş çekileceğini bize haber vermektedir."Milletvekili Osmanağaoğlu, 31 Mart seçimlerinin, CHP'ye sızmış ve Mustafa Kemal'in partisini ele geçirmiş bölücü zihniyet yüzünden doğrudan bekayla alakalı olduğunu kaydetti.Cumhur İttifakı'nın milletin gözü önünde kurulduğuna dikkati çeken Osmanağaoğlu, bu iş birliğinin millete güzel bir gelecek inşa etmeyi hedeflediğini dile getirdi.Cumhur İttifakı adayı Nihat Zeybekci'nin İzmirlinin yüreğinde karşılık bulacağına inandığını vurgulayan Osmanağaoğlu, "Onun samimi çalışmaları İzmirliye can suyu olacaktır. İzmir'in kafasında oluşturdukları korku atmosferi ve İzmirlinin zihnine vurdukları prangayla bu şehri sonsuza dek yöneteceklerine inananlar; şu tarihi gerçeği akıllarından çıkarmıştır. İzmirli bir şeye mahkum olmayı, esareti, prangayı asla kabul etmez." ifadelerini kullandı.