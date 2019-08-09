İzmir'e şehir fonu geliyor

Başkanlardan Girişimcilik ve inovasyon için şehir fonu projesi

Toplantıda İzmirli başkanlar kent gündemini değerlendirdi. İzmir'de girişimciliğin ve inovasyonun gelişmesi için İzmir Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmaların yerinde olduğu vurgulanırken, bu çalışmalara kaynak sağlamak için de şehir fonu kurulması kararı alındı.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) sekreteryasında, Deniz Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan Ağustos ayı Başkanlar Kurulu toplantısıyla ilgili değerlendirme yapan EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, temmuz ayında İzmir'de çok verimli toplantılar yapıldığını söyledi. Ege İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından Milli Eğitim Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda eğitim sistemine yönelik yapıcı eleştiriler ve öneriler getirildiğini belirten Susam, yapılan toplantının eğitimin yeniden şekillenmesinde rol oynayacağını dile getirdi.

EGEV Ekonomik Forum'un bu sene 13-14 Kasım'da üçüncü kez gerçekleştirileceğini de hatırlatan Susam, İzmir kent ekonomisine önemli faydalar getirecek foruma bu sene de İzmir iş dünyasının tam destek vereceğini vurguladı. Toplantıda ayrıca İzmir Ticaret Odası'nın girişimcilik üzerine gerçekleştirdiği toplantı ve İzmir'e kazandıracağı Girişimcilik, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi projesinin de ele alındığına işaret eden Susam, "İzmir'de girişimciliğin daha köklü hale gelmesi ve girişimci sayısının arttırılması için İzmir Ticaret Odası'nın Girişimcilik, İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi çok önemli bir işlev görecek. Bu merkezin sürdürülebilir ve etkin olması için de İzmir'de bakanlık, üniversiteler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumların destek olacağını bir şehir fonu kurulması kararı aldık. Bu fona İzmir'deki bütün kurumların destek olması sağlanacak. Bu destekler, İzmir'de girişimcilik ikliminin daha da gelişmesine, inovasyon ve ileri teknolojiye dayanan üretimlerle kentin katma değerinin artmasına katkıda bulunacak" diye konuştu.