İzmir E-ticarete Hazırlanmalı"

Kaynak: AA

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hızla büyüyen elektronik ticaret nedeniyle esnafın rakibinin artık komşusu değil, başka ülkelerdeki üreticiler olduğunu belirtti.Zeybekci, İzmir Esnaf Odaları Birliği'nde oda başkanlarıyla bir araya gelerek, esnafın sorunlarını dinledi, önerilerde bulunarak değişen dünyaya kendilerini hazırlamalarını istedi.Çözümü istenen sorunlar karşısında, belediye başkanlığı sürecinin başlamış gibi hissettiğini aktaran Zeybekci, sorunları 1 Nisan'dan itibaren çözeceklerini kaydetti.Dünyadaki ticaret algısının değişimini ve gidiş yönünü esnafa anlatan Zeybekci, "Yakın tarihte dünya ticaretinin yüzde 50'si elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Rakibimiz, komşumuz olmaktan çıkıp başka ülkelerdeki üreticiler olacak. Buna göre kendimizi hazırlamalı, avantajlarımızı, dezavantajlarımızı görmeliyiz. Türkiye, dünyadaki satın alma gücünün yüzde 60'ına 3 saatlik uçuşla ulaşılabilecek noktada. Türkiye'nin de en avantajlı kenti İzmir. İzmir'in buna hazırlanması lazım. Altyapı, katı atık, trafik, ulaşım gibi sorunlarından bir an önce kurtulması ve 21'nci yüzyıl dünyasına yönelik yatırımlara yönelmesi gerekiyor." dedi.İzmir Enternasyonal Fuarı'na 11 yaşında amcasının oğullarıyla geldiğini, o dönemde cıvıl cıvıl kentten çok etkilendiğini, çimlerde sabahladıklarını anlatan Zeybekci, "Sanatçıları uzaktan görmek için neler yapardık. İnşallah o fuar kapılarını tekrar açacak, İzmir o günlerini doya doya yaşayacak. Ağustos-eylül dönemindeki 30 gün süren fuarı yeniden canlandıracağız. İzmir festivaller ve fuarlar şehri olacak. İlkbahar, yaz, sonbahar aylarında 3 defa hareketlendireceğiz Kültürpark'ı." dedi."Konunun çözümü hal kanunu"Projeleriyle ilgili bilgi aktaran Zeybekci, birlik başkanının tanzim satışla ilgili aktardığı beklentilerini dikkatle dinlediğini ifade ederek devletin ticaret yapmaması görüşünde olduğunu aktardı.Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Devlet kibrit üretmez, şeker üretmez, bez üretmez, nakliyecilik yapmaz gibi genel görüşlere katılıyorum. Ama spekülatif durumlara karşı da geçici olarak dokunuşları yapmak gerekiyor. Bu konuda algı esnafa yöneliyorsa bunu daha dikkatli anlatmak gerekir. Konunun çözümü hal kanunudur, ürünü tarladan çıktığı andan tezgaha gelinceye kadar her aşamasını kayıt altına alıp vardığı noktadaki satışıyla ilgili bilgiyi aktaracak bir sistemle sorunu çözmüş oluruz. Devlet memuru eliyle bunu yapmaya kalktığınızda sistemin işleyişi zorlaşır. Devlet kural, kanun koyar, işleyişiyle ilgili kanunları yazar."Zeybekci, Gaziemir Meydan'daki esnafı ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.