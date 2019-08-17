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İzmir'e üç yeni park

Kente yeni yeşil alanlar kazandırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç yeni parkı daha hizmete açtı.

17.08.2019 10:57 İzmir'e üç yeni park
Kente yeni yeşil alanlar kazandırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç yeni parkı daha hizmete açtı. Bornova İnönü, Çiğli Balatçık ve Karşıyaka Örnekköy mahallerinde açılan yeni parklar hem sporseverlere hem de çocuklara hitap ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni park projeleriyle mahalleleri yeşil alanlarla kavuşturmaya devam ediyor. Çiğli Balatçık Mahallesinde 4 bin 325 metrekare, Karşıyaka Örnekköy Mahallesinde 2 bin 510 metrekare ve Bornova İnönü Mahallesinde 2 bin 455 metrekarelik alana sahip yeni parklarda, mahallesinde spor yapmayı sevenler için birer adet tartan pist ve kondisyon alanı bulunuyor. Yeşil alanın tadını çıkartmak veya parkta dinlenmek isteyenler için de oturma bankları bulunuyor. Parkların tasarımında çocuklar da unutulmadı. Her üç parkta da çocukların keyifli zaman geçireceği oyun alanları mevcut.

Üç parkta da yeşil alanlar ön planda tutuldu. Parklarda çok sayıda ağaç, çalı, sarmaşık ve çim alanlar var. Parkların içerisinde yer alan trafoların üzeri de farklı tasarımlarla boyanarak görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması hedeflendi. Ortak ihaleyle 4 milyon 126 bin liraya mal olan ve yeni açılan bu parklar kısa zamanda mahallelilerin buluşma noktası olacak. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Bornova, Çiğli, Güncel

Kaynak: İHA

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