İzmir Efes Rotary'den 1. Minikler Basketbol Şenliği

İzmir Efes Rotary Kulübü Güzelbahçe Belediyesi'nin katkıları, Megaspor Basketbol Kulübü'nün desteğiyle Yelki Çok Amaçlı Spor Salonu'nda bu yıl ilk kez 2008-2009 yaş grubu çocuklar için "1. Minikler Basketbol Şenliği" düzenledi.

İzmir Efes Rotary Kulübü Başkanı Zafer Menteşoğlu çocuklarda bireysel gelişimi sağlamak, sporun eğitici gücüyle dostluk kardeşlik gibi erdemleri geliştirerek, sporu bir yaşam felsefesi haline dönüştürmelerine yardımcı olmak amacıyla ilk kez düzenledikleri turnuvanın şenlik havasında geçtiğini belirtti. Menteşoğlu, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ve gelenekselleştirmeyi planladığımız "1. Minikler Basketbol Şenliğimiz"de 2008-2009 doğum tarihli sporcu çocuklarımız arasında oynanan maçların yanı sıra günün yıldızı tadında ara şovlar, 3 sayılık yarışması, çocuklar arasında top sürme yarışması, turnike atma yarışması, müzik, eğlence ve şovlar da hazırladık. Sporu çocuklarımızın geleceğine yönelik yapılan bir yatırım olarak düşünüyor ve çok önemsiyoruz. Bu etkinlik ile katılımcı sporcu çocuklarımızın seyirci olarak gelen çocuklara ve hatta büyüklere ilham kaynağı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

İzmir Efes Rotary Kulübü'nün düzenlediği "1. Minikler Basketbol Şenliği" yine 10-11 yaş grubu miniklerden oluşan en küçük Rock Grubu "Z Kuşak" Konseri ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler