İZMİR Ege'de sahiller tatilcilere kaldı

Ege'de sahiller tatilcilere kaldıEGE'nin gözde turistik kentlerinin kısıtlamadan muaf tutulan plajlarında kalabalık görüntülere rastlanmadı.

27.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:06
Ege'de sahiller tatilcilere kaldı
EGE'nin gözde turistik kentlerinin kısıtlamadan muaf tutulan plajlarında kalabalık görüntülere rastlanmadı. Gençlerin sınavda olduğu saatlerde plajlar tatilcilere kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen 'LGS ve YKS Tedbirleri' konulu genelgeye ek olarak gönderilen yazıyla, hafta sonu kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından yerli-yabancı turistler muaf tutuldu. Böylelikle plajlar, tatilcilere açık kaldı. Ancak buna rağmen normalde dolup taşan plajlarda eski kalabalık görüntüler oluşmadı.
Marmaris'in Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik plajlarında az sayıda tatilci görüldü. Çocuklarıyla birlikte plaja gelen tatilcilerin kimileri şezlongda uzanarak dinlenmeyi, bazıları ise denizin keyfini çıkardı. Plajlarda sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyan da uymayanda olduğu görüldü. Bazı tatilciler boş sahil yolunda yürüyüş yaparak deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı. Sıcaklığın güneşte 40 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde sahillerde hareketlilik görülmedi. Rus eşi Olena Fatih ve çocuğuyla kente tatile gelen Mustafa Fatih, "Marmaris çok güzel tatil yöresi. Eşim ve çocuğumla birlikte Ankara'dan tatile geldim. Buranın insanı misafirperver ve sıcakkanlı. Bir hafta boyunca ören yerleri gezip bol bol denize gireceğiz" dedi.
Bodrum'da hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü. Kentin dünyaca ünlü Kumbahçe Gümbet ve Ortakent plajlarında da normal zamanlardaki kalabalık görüntüler oluşmadı. Tatilciler denize girip, çocuklarıyla oynadı. Plaja 2 metre aralıklarla konulan şemsiyelerin altında güneşlendi. İstanbul'dan Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten Kenan Ayık (44), "Bodrum genelinde herkesin kurallara uyduğunu gördüm alınan muaf kararı bizleri mutlu etti. Güzel günün keyfini çıkarıyoruz" dedi. Bodrum'da her yıl tatile geldiğini belirten pazarlamacı 35 yaşındaki Ayhan Keskin "Bizleri muaf tutmuşlar. Hava güzel deniz güzel mutluyuz" dedi.
Çeşme'de ise tatilciler, sabah saatlerinden itibaren plajlara gitti. Normal günlerdeki kadar kalabalık olmasa da tatilciler yine denize girip güneşlendi. Tatilciler, kendilerinin muaf tutulmasını memnuniyetle karşıladı. 62 yaşındaki Enver Yolver, "Hafta sonunu değerlendirme fırsatımız oldu. Böyle bir opsiyon bizim için iyi oldu" derken, 17 yaşındaki Dicle Zorlu ise "Ben seneye sınava gireceğim. Evde olacağıma burada denize girmek iyi oldu" diye konuştu. İZMİR Ege’de sahiller tatilcilere kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Marmaris, Bodrum, Ege, Güncel, Haber

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