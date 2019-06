İZMİR EGE'NİN GİZLİ HAZİNESİ 'AŞIKLAR ŞELALESİ' SERİNLETİYOR

Kaynak: DHA

İZMİR'in Dikili ilçesinde bulunan Nebiler Köyü'ndeki saklı cennet 'Aşıklar Şelalesi' güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Doğası, yöreye özgü bitki örtüsü, mağaraları ve keyifli parkurların bulunduğu eşsiz tabiatıyla ziyaretçilerini bambaşka bir macera yaşamaya davet eden şelalede, özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.Dikili'ye 19 kilometre uzaklıktaki Nebiler Köyü'nde bulunan 'Aşıklar Şelalesi', tabloları aratmayan güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yeşil, mavi ve sarının tüm tonlarını bir arada barındıran şelale, doğası, yöreye özgü bitki örtüsü, mağaraları ve keyifli parkurları ile ziyaretçilere bambaşka bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. Şelaleye gelenler, doğanın eşsiz manzarasının keyfini sürerek, nehrin içindeki banklarda ayaklarını buz gibi suda serinletirken közde pişen Türk kahvesini yudumlama fırsatı buluyor. Cam kadar berrak nehirde serinlemek isteyenler ise kayalardan atlayarak kendilerini saklı cennetin soğuk sularına bırakıyor. Şelale girişinde ziyaretçileri, Eşinizden sonra görebileceğiniz ikinci en güzel şey yazılı tabela karşılıyor. Üç farklı şelalenin bulunduğu bin 300 metrekarelik bölgede, ziyaretçilerin bir şelaleden diğerine geçmek için macera dolu bir parkuru tamamlaması gerekiyor. Parkurda ağaç, taş gibi nesnelerin üstlerine sürülmüş sarı ve kırmızı boyalarla ziyaretçilere diğer şelalelerin yolu tarif ediliyor. 'Ağlayan mağara', 'Saklı mağara' ve 'İkiz mağara' olmak üzere üç farklı mağaranın da bulunduğu bölgede, vatandaşlar engebeli ve zorlu olmasına karşın dolu dolu geçen yolculuğun sonunda, kendilerini serin sularda ferahlatıyor. Aynı zamanda yeşille mavinin her tonunun görüldüğü yolculukta, vatandaşlar birbirinden farklı hayvan ve bitki türlerini izliyor. Şelale, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor. Doğal güzelliğin oluşturduğu kartpostallık görüntüleri kaydetmek isteyen fotoğraf tutkunları, bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Özçekim yaparak muhteşem görüntüleri kaydeden ziyaretçiler, aynı zamanda doğal güzellikler içinde yürüyüş ve piknik yaparak veya bölgede bulunan tesiste vakit geçirerek zamanı en iyi şekilde değerlendiriyor. Şelale tarihi ve doğal güzellikleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerlerinden biri.BÖLGEDE MAĞARALAR DA VARBölgede bulunan tesisin işletmecisi Azad Bayhan, bölgede bulunan mağaraları ve zindanı şöyle anlattıBurası doğallığı bozulmadan korunmuş bir bölge. Her taraf yemyeşil. Burası İzmir İstanbul gibi Türkiye 'nin her yerinden tatilcilerin gözdesi haline geldi. Vatandaşlar şehrin stresinden uzak kalıp burada kafa dinleyebiliyorlar. Burada 3-4 saat geçirebiliyorlar. Ziyaretçilerin yolu rahat bulabilmeleri için taşların ve ağaçların üzerine kırmızı ve sarı boyalar koyduk. Nisan ayından başlayarak yoğunluk artıyor ve 6-7 ay sürüyor. Bayram tatillerinde de müşteri kapasitesi iki katına çıkıyor. Vatandaşlar resimlerini sosyal medyada paylaşıyor. Ağlayan mağaranın 75 metre içine girilebiliyor. Bazı yerlerden sıcak su kaynakları fışkırıyor. Yani mağaradan gözyaşı gibi damlalar akıyor ismini de buradan alıyor. Serin sularda 75 metre keyifli yolculuk yapıp mağaranın sonuna kadar gidebiliyorlar. İkiz mağaranın ise rivayete göre Rumlar'dan kalma bir mağara olduğu söyleniyor. İçinde gizli bölmeler olduğu biliniyor. Zindan ise, 15-20 metrelik bir çukur. Yine rivayete göre esirler bu çukura atılıyormuş.YOLDA TABELAYI GÖRÜP, GELENLER VARBölgeye ailesiyle birlikte gezmeye gelen 14 yaşındaki Durusu Tekeli , Gerçekten çok güzel bir yer. Bayram tatili için gelinebilecek en iyi yerlerden. İkinci şelaleye gelmek için taşların üstünden 20 dakika kadar bir yol yürüdük. Çok zor bir yoldu. Ama buraya gelince değdiğini gördük. Belime kadar suya girdim, su harikaydı. Ailesiyle bayram tatiline gelecek herkese burayı tavsiye ediyorum. Görüntüsüyle, suyuyla çok güzel bir yer diye konuştu. İstanbul'dan İzmir'e gezmeye geldiğini belirten Bülent Doğan, Burası beklentilerimizi karşıladı. Yol üzerinde 'Aşıklar Şelalesi' tabelasını görünce bakmaya karar verdik. Burada serinledik ve dinlendik. Her yerde hakim olan sıcaklara göre burası daha serin. Biraz daha yatıştırıcı bir havası var. Bu yüzden keyifli bir yer dedi.