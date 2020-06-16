İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki yangın 1 saatte söndürüldü

Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki yangın 1 saatte söndürüldüEGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

16.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 01:31
Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki yangın 1 saatte söndürüldü
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın, zarara yol açtı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda bilinmeyen nedenle çıktı. Salondan yükselen dumanı gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.
Yangın zarara yol açarken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini beliremek için çalışma başlattı. İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeki yangın 1 saatte söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ege Üniversitesi Hastanesi, Ege Üniversitesi, İtfaiye, Güncel, Haber

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