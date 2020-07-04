İZMİR Ekolojik köprü tamamlandı

Ekolojik köprü tamamlandıULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı ekolojik köprü tamamladı.

04.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:08
Ekolojik köprü tamamlandı
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir- Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı ekolojik köprü tamamladı. Bölgeye 2 ekolojik köprü daha yapılması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi. Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında, ekolojik köprü inşaatına başlandı. Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi. Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.
2 KÖPRÜ DAHA PLANLANIYOR
Köprü, bölgenin bitki örtüsüne bağlı olarak kızılçam, zeytin ağaçları ve makilerle yeşillendirilecek. Yaban hayvanlarının kullandığı doğal bir yol haline getirilen köprüde, damlama sulama sistemi de kuruldu. Köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi. İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor. İZMİR Ekolojik köprü tamamlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, Çeşme, Yaban, İzmir, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››İZMİR Ekolojik köprü tamamlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:39: Son dakika haberleri: Uluslararası Bakalorya ilk yıllar programı - Haber 10:37: AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır'dan Başbağlar mesajı - Haber 10:35: Son dakika haber | Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü - Haber 10:35: Kocaelisporlular bilgi yarışmasında buluşacak - Haber 10:35: Sarp kayalıkların üstünden kuş gibi süzüldü - Haber 09:47: Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Haberler 09:17: Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi - Haberler 09:14: Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu - Haber 08:50: Maskeyi yanlış kullanan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen ilimizde 4 günde korona vakaları yüzde 15 artış gösterdi - Haber 18:08: Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica: Önümüzdeki sezon takım çalıştırmak istiyorum - Spor