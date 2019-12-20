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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Urla için 'atama' tepkisi

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın atanmasına tepki gösterdi.

20.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:25 İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Urla için 'atama' tepkisi

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın atanmasına tepki gösterdi. Tabip Odası'ndan Firdevs Çetin Uysal, "Yaşananların toplumsal kesimleri ilgilendiren yönetme anlayışının ürünü olduğunun bilinciyle bizlere düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyoruz" dedi. 

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine Kaymakam Önder Can'ın atanmasına tepki gösterdi. Düzenlenen basın açıklamasına; İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Sinan Balcı, Türk Mimar Mühendisleri Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Tabip Odası'ndan Firdevs Çetin Uysal ve KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç katıldı. Basın açıklamasını okuyan Uysal, "Maalesef bilinmektedir ki bu uygulamanın Urla ile sınırlı kalmama ihtimali yüksektir. İktidarın il ve ilçe belediyelerine türlü gerekçelerle kayyum atama ihtimali hiç de uzak bir ihtimal değildir. Yaşananların bütün toplumsal kesimleri ilgilendiren bir yönetme anlayışının ürünü olduğunun bilinciyle bu çerçevede bizlere düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyor; yurttaşlarımıza demokrasi, barış ve özgürlükler için bir arada durarak mücadele etme çağrısında bulunuyoruz" dedi. 



Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

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