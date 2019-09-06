İzmir emekli polis memuru eşini öldürüp, intihar etti

Emekli polis memuru eşini öldürüp, intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Çiğli'deki Atatürk Mahallesi 89301 Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız arasında, oturdukları apartmanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıyıldız, yanındaki tabancayı çıkarıp eşini vurdu. Sarıyıldız ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıyıldız çiftinin yaşamlarının yitirdiği belirlendi.

Sarıyıldız çiftinin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA