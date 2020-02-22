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İzmir Emniyeti'nden yalanlama

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce verilen seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın kişiler olduğu söylendiği iddiası, emniyet kaynaklarınca yalanlandı.

22.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:00İzmir Emniyeti'nden yalanlama

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce verilen seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın kişiler olduğu söylendiği iddiası, emniyet kaynaklarınca yalanlandı. Seminerde iddia edilenin aksine, teröristlerin genelde 'hayvansever' ve 'çevre aktivisti' gibi davrandığının vurgulandığı belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında verdiği bir seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğunun söylendiği öne sürülmüş, hayvanseverler de buna tepki göstermişti. Emniyet kaynakları, bu iddiaları yalanladı. Seminerde, teröristlerin hayvansever ya da çevre aktivisti gibi davranarak kendilerine rant sağlamaya çalıştıklarının vurgulandığı, hayvanseverlik ya da çevreye duyarlı olmakla terörist olmaya yatkın olmak arasında bir ilişkinin kurulmadığı bildirildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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