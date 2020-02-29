GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, yakın gelecekte elektrik sektöründe en önemli teknolojilerden birisinin depolama olacağını belirterek, "Bugün dünyada en fazla araştırma yapılan konu başlıklarının ilk üçünde depolama teknolojileri geliyor. Depolama, elektrikli araçların gelişimini de etkileyen çok önemli unsurlardan biri olacak." dedi.

Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Güç ve Enerji Topluluğu tarafından düzenlenen İzmir Enerji Zirvesi 2020 başladı.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2019 yılı itibarıyla elektrikte kurulu gücün 90 bin megavat civarında olduğunu, bu rakamın yaklaşık 27 bin megavatının yenilenebilir kaynaklardan geldiğini söyledi.

Yenilenebilir kaynaklara bağımlılığın çok hızlı bir şekilde arttığını ifade eden Yüksel, "Dünya genelinde 2 milyon megavatlık kurulu gücü olan yenilenebilirin 2025'e kadar yüzde 50 artışla 3 milyona çıkmasını bekliyoruz. Bu yatırımın çok büyük bir kısmı da güneş ile rüzgara yapılacak." dedi.

Yüksel, yenilenebilir kaynakların baz yük santralleri gibi yıl boyunca düzenli ve kontrollü üretim yapmasının hala sağlanamadığına işaret ederek, "Rüzgar ve güneşin kontrol edilemezliğini yönetmenin tek yolu depolama ancak depolama teknolojilerinde hala teknolojik sıçrama yapamadık. Bugün dünyada en fazla araştırma yapılan konu başlıklarının ilk üçünde depolama teknolojileri geliyor. Elektrikte geleceği şekillendirecek ve oyun değiştirici olan depolama sektörü olacak." diye konuştu.

Yüksel, elektrik sektöründe bir diğer önemli konunun da elektrikli araçlar olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Elektrikli araçlar yarının elektrik sektörünü en derinden etkiliyecek dönüşümlerden birisi. Bugün itibarıyla dünyada 5 milyona yakın elektrikli araç var. 2025'te bu ikiye katlanarak 10 milyon olacak ve 2040'a gelindiğinde üçe katlanmış olacak. Yani 40-45 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Toplam araç sayısı açısından çok küçük, elektrik şebekesi açısından düşündüğümüzde çok büyük sayılar. Elektrikli araçlar şebekenin yönetimini, bizim gibi şebekeyi yönetmekten sorumlu yapılar açısından son derece zor bir hale getirecek. Depolama, elektrikli araçların gelişimini de etkileyen çok önemli unsurlardan biri olacak."

Şebekenin kontrol edilebilmesi için teknoloji bağımlılığının artacağını vurgulayan Yüksel, "Bu sene sadece şebeke harcaması olarak 440 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Toplamda da 600 milyon liralık yatırım yapacağız. Önümüzdeki yıl bunu yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelin değerlendirilmesi önemli"

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mehmet Engin de enerjinin Türkiye ekonomisi için önemine işaret etti.

Engin, çevresel etkiler nedeniyle güvenli ve yeterli miktarda ucuz ve temiz enerji üretmenin ekonomik ve sosyal hayatın temel problemleri arasında yer aldığını belirterek, "Sanayisi, ekonomisi ve nüfusuyla hızla büyüyen ülkemizde buna paralel olarak enerji ihtiyacı sürekli artıyor. Bu nedenle üretilen enerjinin yüksek verimde kullanılması, mevcut enerji kaynaklarının yanı sıra alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelin de değerlendirilmesi büyük önem taşımakta." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek zirvede, elektrik sektöründe mevcut durum ve gelecek öngörüleri, savunma sektöründe enerjinin yeri, yenilenebilir enerji, enerji teknolojileri, küresel enerji politikaları ve iklim değişikliği konularında paneller düzenlenecek.

Zirvenin ikinci günü yapılacak eğitim programı kapsamında da katılımcılar, nükleer enerji ve nükleer yakıt teknolojileri, endüstride buhar kullanımı, enerji verimliliği ve tasarrufu, yeni nesil güneş pilleri, güneş enerjisinin satış maliyeti ve temel kurulumu, dijitalleşme, akıllı şebekeler, elektrikli araçlarda sistem mühendisliği ve jeotermal enerji konularında uzman akademisyenler ve mühendislerden eğitim alacak. Eğitimlerin sonunda katılım belgesi verilecek.

Kaynak: AA