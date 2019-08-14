İZMİR Engelli temizlik personeli sokaklara sevgi ekiyor

Engelli temizlik personeli sokaklara sevgi ekiyor

İzmir'in Buca Belediyesi'nde çalışan yüzde 70 zihinsel engelli temizlik işçisi Recep Çelik (26), temizlik yaptığı bölgede kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor. Sokaklara sevgi eken Çelik, herkese duyarlılık çağrısı yapıyor.

Sokak hayvanlarına karşı şiddetin her geçen gün arttığı son dönemde, Buca Belediyesi'nin engelli temizlik personeli Recep Çelik'in çalışma bölgesindeki kedi ve köpek sevgisi herkese örnek oldu. Süpürge ve kovasıyla çalışma alanı içindeki Efeler Mahallesi, Şirinyer Tren İstasyonu ve çevresinde mesaiye başlayan Recep Çelik'in gösterdiği sevgiye karşılık, onu kokusundan tanıyan sokak hayvanları da kendisine her gün eşlik ediyor. Temizlik görevini tamamlar tamamlamaz hayvanları besleyen Çelik'in gözlerindeki sevgiyi gören vatandaşlar, onun fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşıyor. Bu paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

'BERABER MINTIKA TEMİZLİĞİ YAPIYORUZ'

Buca sokaklarını temizlemeye devam ederken sokak hayvanlarıyla ilgilenmeyi sürdüreceğini belirten Çelik, İşi devralıyorum, işimi tamamladıktan sonra da hayvanlarla ilgileniyorum. Buraya geldiğim zaman direk beni gördüklerinde ses tonumdan ya da kokumdan tanıyorlar. Peşime takılıyorlar, beraber mıntıka temizliği yapıyoruz. Karnı acıktığı zaman yemeğini ve suyunu veriyorum, masajını yapıyorum. Benden ayrılmıyorlar, akşama kadar benimle dolaşıyor, paydos ettiğimde 'hadi gidin yerinize' dediğim zaman yerlerine gidiyorlar. Bu hayvanların insanları ne kadar çok sevdiğinin bir örneğidir. İnsanlar da tüm hayvanlara sevgi göstersinler. Yemeklerini çöpe atmasınlar, hayvanları beslesinler diye konuştu.

Kaynak: DHA