İzmir Engelliler, Hakları İçin Yürüdü

İzmir
'in Bornova
ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
öncesinde bir araya gelen engelliler, hakları için yürüdü. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla
'nın yanı sıra yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş, renkli görüntülere de sahne oldu.
Bornova Büyükpark'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
öncesinde bir ara gelen engelliler ve aileleri, engelli hakları konusunda farkındalık oluşturmek için yürüdü. Yürüyüşe, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'nın yanı sıra, yaklaşık 500 kişi katıldı. Ellerinde, 'En büyük engel sevgisizliktir', 'Fark et, kabul et, bizimle yürü', 'Herkes için engelsiz bir dünya' dövizleri taşıyan grup, Büyükpark'taki Gençlik Merkezi'nden başlayıp Bornova Belediyesi binasına, oradan tekrar başlangıç noktasına yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin engelli bandosu, kortejin önünde marşları ve ritimleriyle yürüyüşe katılanlara keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika süren yürüyüş, başlangıç noktasına geri gelinmesiyle son buldu. Yürüyüşe katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'ya, otizmli gençler büyük ilgi gösterdi. Gençler, güzergah boyunca Atilla'nın kolunu bırakmadı.
Yürüyüş öncesinde konuşan Atilla, "Bornova'mızda, tüm kardeşlerimizle birlikte engelleri ortadan kaldırıyoruz ve farkındalık yaratıyoruz. Bütün projelerimiz hep engelli kardeşlerimiz için. Bundan önce olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi bugün alandayız. +1 Down Kafe'miz de bugün 3 yaşında girdi. Nice mutlu yıllar diliyorum" dedi.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Bornova,İzmir
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:58