İzmir Enternasyonal Fuarı Kapılarını Temassız Açıyor

Mastercard, KARBİL ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile İzmir Enternasyonal Fuarı açılışıyla başlayacak olan uygulama kapsamında fuara gelen yerli ve yabancı tüm ziyaretçiler ceplerindeki temassız özellikli Mastercard banka veya kredi kartlarıyla giriş yapabilecekler.

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Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, dünyada Londra, New York, Şikago, St. Petersburg gibi metropollerde toplu taşımada kullanılan temassız kart uygulamasını Türkiye'de, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Sivas, Marmaris ve Bodrum dahil Muğla, Bandırma, Kahramanmaraş ve son olarak Ankara olmak üzere 16 şehirde hayata geçirdi. Şimdi ise projeyi bir adım öteye taşıyarak 6-16 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonal Fuarı girişinde uygulamaya başlıyor. Mastercard, PayCore'un akıllı şehir ödeme yazılımları konusunda uzmanlaşmış alt şirketi KARBİL ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülen bu proje ile fuara giriş yapan tüm ziyaretçiler ceplerindeki temassız özellikli banka veya kredi kartlarını validatörlere okutarak geçebilecekler. Her yıl ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği fuar süresince 5 ayrı giriş kapısında kurulan toplam 45 ayrı validatörlerde temassız kart kullanımı mümkün olacak. Temassız banka veya kredi kartı ile giriş yapmayı tercih eden tüm ziyaretçilerin kartlarına giriş ücreti olarak 4,5 TL yansıyacak. Uygulama özellikle yabancı ve başka şehirlerden gelen ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacak.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, "Londra'da her gün 2 milyondan fazla kişinin kullandığı sistemi İzmirlilerle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm dünyadan ziyaretçi ağırlayan bu büyük organizasyona Mastercard olarak katkı sağlamak bizim için büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

PayCore Genel Müdürü Turgut Güney ise, "PayCore'un akıllı şehir ödeme yazılımları konusunda uzmanlaşmış alt şirketi KARBİL olarak, bu konuda Türkiye ve dünya çapında edindiğimiz engin deneyimimizi ulaşım, stadyum ve bugün hayata geçirdiğimiz fuar/organizasyon giriş uygulamaları ile günden güne daha da pekiştiriyoruz. Bu projede de Türk ve yabancı ziyaretçilerin ceplerindeki temassız kredi ve banka kartları ile saniyeler içinde sorunsuz ödeme yapabilmesi için tüm teknolojik altyapının tarafımızca sağlandığını söylemekten gurur duyuyorum." diye belirtti.

Yetersiz Bakiye Sinyaline Son!

Dünyada Londra, New York, Şikago, St. Petersburg gibi büyük metropollerde kullanılan Temassız Mastercard uygulaması Türkiye'de 2016 yılında başlatıldı. Mersin, Kocaeli, Marmaris ve Bodrum dahil Muğla, Gaziantep, Adana, Sivas, Bandırma, Kahramanmaraş ve son olarak Ankara'da hayata geçirilen uygulama vatandaşların gün içerisinde yaşadıkları "yetersiz bakiye" sorununa son veriyor. Çünkü toplu taşıma kullananlar ceplerindeki temassız banka veya kredi kartıyla toplu taşıma araçlarını kullanabildiklerinde, kart dolumu için bozuk para taşımak, kart dolum yeri bulmak, birinden yardım istemek gibi sorunlarla uğraşmıyor, araca binerken yetersiz bakiye sinyali ile karşılaşmıyor.

Mastercard hakkında

Mastercard ödemeler sistemi alanında faaliyet gösteren global bir teknoloji şirketidir. Dünyanın en hızlı ödeme işlemleri ağına sahip Mastercard; tüketicileri, finans kuruluşlarını, iş yerlerini, kamu ve özel sektörü, 210'u aşkın ülkede birbirine bağlamaktadır. Mastercard'ın sunduğu ürünler ve çözümler; alışveriş, seyahat, iş ve finans yönetimi gibi günlük ticari faaliyetlerin herkes için daha kolay, daha güvenli ve daha verimli olmasını sağlamaktadır. Bizi Twitter'da @MastercardHaber hesabından takip edebilir, bülten ve haber kitlerimizin tamamına Mastercard Haber Odası https://newsroom.mastercard.com/eu/tr linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Bilgi için: Ayşegül Aksoy/ Ünite İletişim

aysegul.aksoy@unite.com.tr ; www.unite.com.tr