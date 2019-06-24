24.06.2019 13:03
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin

İzmir Enternasyonal Fuarı

Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'na bu yıl Çin ortak ülke olarak katılacak.

Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'na bu yıl Çin ortak ülke olarak katılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6-15 Eylül 'de gerçekleştirilecek.


Etkinliğe bu yıl, dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip ülkeleri arasında yer alan Çin ortak ülke olarak katılacak.

Söz konusu katılımla hem iki ülke karşılıklı olarak önemli bir tanıtım fırsatı elde edecek hem de Türkiye-Çin ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri boyuta taşınacak.
Ticaret Bakanlığı, her yıl gerçekleştirilen ticari etkinlikte dünyanın pek çok ülkesinden üst düzey resmi heyetleri ağırlıyor. Bu etkinlikle Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyeli konuklara anlatılırken yeni iş birliği olanaklarını keşfetme imkanı da oluşuyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı'na 2017'de Rusya, geçen yıl Sırbistan ortak ülke olarak katılmış, bu ülkeler iktisadi olarak güçlü yönlerinin yanı sıra kültürel özelliklerini de tanıtma fırsatı bulmuştu.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti , İzmir , Güncel

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