İzmir eşi ve oğlu öldürülen suriyeli halil muhammed o eve dönmeyeceğim

Eşi ve oğlu öldürülen Suriyeli Halil Muhammed: O eve dönmeyeceğimİZMİR'in Menemen ilçesinde, eşi Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C.'yi cinayete kurban veren Halil Muhammed (32), hiç kimseyle bir sorunları olmadıklarını söyledi. Muhammed, olayın ardından eve yalnızca bir kez gittiğini ve bir daha dönmeyeceğini belirtti.Olay, geçen pazartesi sabah saatlerinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Komşuları, Alahmed ailesinin oturduğu evden çocuk ağlama sesi geldiğini duyunca bir terslik olduğunu düşünüp, eve gitti. Açık olan kapıdan içeri giren komşular, ailenin 3 yaşındaki çocuklarını ağlarken, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi Manar Alahmed'i ise kanlar içinde bulundu. Diğer odada ise kadının oğlu Muhammed C. hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 6 yerinden bıçaklanan Manar Alahmed ile plastik kelepçeyle boğulan oğlunun öldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından anne ve oğul toprağa verilirken, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ailenin alt komşuları H.E., Ş.E., ve O.E. gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.'TEK İSTEĞİM KATİLİN BULUNMASI'Üç yaşındaki kızı Delal ile birlikte kalan acılı eş ve baba Halil Muhammed, yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Muhammed, "Ne alt komşularımız ne bir başkasıyla veya hiç kimseyle bir sıkıntımız olmadı. Şüphelendiğim kimse yok. Ben çalışırken bir arkadaşım aradı ve eve gelmemi söyledi. Bunun üzerine eve geldiğimce eşim ve çocuğumu cansız bir şekilde gördüm. Olayda hırsızlık olduğunu düşünüyorum. Eşimin 5 tane bileziği vardı ama çalmışlar" dedi.Eşinin ve oğlunun öldürüldüğü eve bir daha gitmeyeceğini söyleyen Muhammed, "Katilin bulunmasını istiyorum. Nereli olduğunun hiçbir önemi yok. Türk, Kürt, Suriyeli veya başka bir milletten hiç fark etmez. Kızımla bir başıma kaldım. Artık onunla beraber yaşayacağız. Olayın ardından bir kez eve gittim. Temizledikten sonra çıktım ve bir daha da gitmedim. Oraya dönmeyeceğim. Çünkü orada kalmak çok zor. Tek istediğim katil veya katillerin bir an önce yakalanması" şeklinde konuştu.