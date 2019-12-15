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İzmir eşinin 'bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti

Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti (3)GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu...

15.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:49
Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti (3)
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
'in ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu Mahallesi'ne getirildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Filiz Tekin'in cenazesi baba evine geldiğinde kardeşleri acıyla ağladı. Sinir krizi geçiren kardeşi Nesrin Geyranlı, "Bütün kadınlar dayak yiyor. Dayağa karşı gelemiyorlar. Artık yeter" diyerek feryat etti. Kızılcaavlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, Tekin'in babası Osman Toprak, kardeşleri, ve mahalleli katıldı. Namazın ardından Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu Mezarlığı'na defnedildi.
İzmir eşinin 'bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti

Filiz Tekin, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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