İZMİR EVDE İZOLE YAŞAM, O ÜRÜNLERİN SATIŞINI ARTTIRDI

KORANAVİRÜS sonrası evde izole yaşam süren İzmirliler, özellikle sosyal medyaya ilgi gösterdi.

06.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:55
KORANAVİRÜS sonrası evde izole yaşam süren İzmirliler, özellikle sosyal medyaya ilgi gösterdi. İçerik üretmekte kullanmak için özellikle tripot, ışık ve perde satışlarının geçen yıla göre yüzde 10 arttığı ifade edildi.
Kovid-19 salgını sonrası İzmirliler de eve kapandı. İzole olarak pandemiden korunmak isteyenler, çeşitli uğraşlara merak sardı. Bu dönem özellikle sosyal medya yoğun ilgi gördü. Sadece sanal dünyada paylaşılanları takip edenlerin dışında birçok İzmirli ise, çeşitli konularda videolar çekip içerik üretmeye başladı. Bu dönemde tripot, ışık ve perde başta olmak üzere çeşitli malzemelere talep arttı. Geçen yıla göre satışların yüzde 10 arttığı belirtildi.
İzmir'de teknoloji ürünlerinin satıldığı merkezlerden Çankaya'nın bilinen esnaflarından Gani Güleç, video kameraların pahalı gelmesi nedeniyle müşterilerin daha çok cep telefonuyla çekim yaptığını belirtip, buna karşın tripot, ışık ve perde satışlarının bu dönemde satışlarının arttığını kaydederek, "Koronavirüs sonrası bizim işlerde hareketlilik oluştu. Satışlarımızda yüzde 10 oranında bir artış var. Artmasının sebebi insanların evde canının sıkılması, bir şeyler yapmak istemeleri. Tripot, fon perdesi ve ışık gibi ürünler satılıyor" dedi.
Restoran İşletmecisi 26 yaşındaki Yusuf İlhan (26), pandemi sonrası evde vakit geçirmeye başladığını söyleyerek, "Canımız sıkıldı 2 aydır. Ne yapacağız diye düşündük. Arkadaşımla birlikte Youtuber olmak için yola koyulduk. Yapabileceğimize de inanıyoruz. Başlangıç olarak ne malzeme gerekiyorsa onları öğrendik. Tripot aldık. Bize ışık, reflektör önerdiler. Onları da aldık. Başlangıç olarak bunları kullanacağız. İnsanlara faydalı olabileceğimiz şeylerin çekimini yapmayı planlıyoruz. Kısacası evde oldukça sıkıldık. Bir şeyler yapalım dedim. Youtuber olmak için gerekli malzemeleri almaya geldik" dedi. İlhan'ın arkadaşı düğün fotoğrafçısı 26 yaşındaki Cengiz Rüzgar ise, "Pandemi sürecinde evde kaldık. Yusuf ile bir şeyler yapmak istedik. Sosyal medya da bir şeyler üretelim istedik. Çünkü insanlar tarafından sosyal medya oldukça aktif kullanılıyor. Biz de beraber böyle bir yolma girdik. Daha çok komedi üzerine skeçler yazıp, onları canlandıracağız. İZMİR EVDE İZOLE YAŞAM, O ÜRÜNLERİN SATIŞINI ARTTIRDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

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