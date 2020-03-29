İzmir "Evde kal" çağrısına uyuyor
Vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
29.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:25
Vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
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Kaynak: AA
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