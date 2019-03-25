İzmir Evdeki Marifetlerini Pazarda Satışa Sunuyorlar

Evdeki marifetlerini pazarda satışa sunuyorlar İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde pazar günleri kurulan Sığacık Pazarı'nda kadınların hünerleri görücüye çıkıyor. Sarmalardan, reçellere, böreklerden, dolmalara kadar ev yapımı olan birbirinden lezzetli ürünlerin satıldığı pazara ilgi çok büyük. 3 çocuk annesi Fadime Bacı (56), aylık gelirinin 5000 TL'yi bulduğunu söyledi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan kadınlar, Sığacık Mahallesi'nde 'Kale
içi'nde pazar günü kurulan pazar yerinde, ev yapımı çeşit çeşit dolmalar, sarmalar, börekler, reçellerle tam bir lezzet şöleni sunuyor. Ege
mutfağının eşsiz tatlarının yer aldığı pazarda, özellikle ev kadınları, mutfaktaki marifetlerini, tezgahta sergiliyor. 3 çocuk annesi Fadime Bacı (56), evde yaptığı baklava, kalbura bastı, sarma ve 8 çeşit böreğin yanı sıra haşhaşlı katmer satarak ev ekonomisine katkı sunuyor. İlk zamanlar bu işi çekinerek yaptığını söyleyen Fadime Bacı, artık devamlı müşterisinin bulunduğunu anlattı. Bacı, Severek yapıyorum işimi. Daha önce böyle bir şey yapabileceğimi hiç düşünmedim. Önceleri bunları satmak istedim ama utandım. Sonra satmaya başladım ve alıştım. Şimdi ise gelir kapısı oldu, ayda 5000 TL kazanarak evimi geçindiriyorum dedi.
FABRİKA GİBİ ÜRETİM
Berrin Güney
(55) ise evinde enginar dolması, yaprak sarması, labada sarması, keşkek, içli köfte, aşure, elmalı kurabiye gibi yiyecekler yapıyor. En zahmetli yemeğin yaprak sarması olduğunu ama en fazla da ona talebin bulunduğunu kaydeden Güney, tüm ürünlerin kilosunu 30 liraya sattıklarını söyledi. Berrin Güney, en çok talep görenlerden enginar dolmasının tarifini de paylaştı. Güney, Enginarı alıyoruz, ayıklıyoruz sonra kararmasın diye limonlu suyun içine koyuyoruz. Ardından dereotu, maydanoz ve taze soğan ve pirinç ile içini hazırlıyoruz. Onları yağlıyoruz ve enginarın içine dolduruyoruz. Sonra yağını, tuzunu, limonlu suyunu koyup pişiriyoruz dedi.
ŞİFALI REÇELLER
Turizmci Serpil İdgü (56) de emekli olduktan sonra, reçel yapımına merak sardığını belirterek, ilk zamanlar yalnızca bir heves olduğunu düşündüğü reçel yapımını geliştirdi. Şimdi neredeyse 50 çeşit reçeli tezgahına koyan İdgü, Seferihisar mandalinasından, mandalina reçeli, Tire
'nin en özel meyvesi olan duttan ise dut reçeli yapıyor. Tezgahtaki en özel reçellerden arasında zencefil ve zerdeçal da bulunuyor. Zencefil reçelinin öksürük ve farenjit gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini söyleyen İdgü, bunun aynı zamanda triot bezi hastalıkları için de şifa kaynağı olduğunu anlattı. Bu reçelin metabolizmanın çalışmasını hızlandırdığını söyleyen İdgü, zencefilin ayrıca kanı da sulandırdığını vurguladı. 230 gramlık kavanozlarda satışa sunulan reçellerin fiyatı 12- 30 TL arasında değişiyor.
Güncel
Kaynak: DHA