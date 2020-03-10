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İZMİR Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu

Evinde kendini av tüfeğiyle vurduİZMİR'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Can B. (52), yalnız yaşadığı evde kendini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi.

10.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:24
Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu
İZMİR'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Can B. (52), yalnız yaşadığı evde kendini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Can B., yalnız yaşadığı evinde kendini av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyan çevrdekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, çilingirle Can B.'nin evine girdi. Polis ekipleri, Can B.'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Can B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Can B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZMİR Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Konak, İzmir, Güncel

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