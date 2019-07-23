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İZMİR FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

İZMİR merkezli 22 ilde, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPYD) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

23.07.2019 10:22
İZMİR merkezli 22 ilde, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPYD) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheli için İzmir merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında TSK'da aktif görev yapan yarbay, üsteğmen ile astsubayların da bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün 'mahrem ağabeyleri' tarafından kent merkezindeki büfelerden kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 14 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. İZMİR FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Kaynak: DHA
İzmir, TSK, Güncel

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