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İzmir filesinde derbi günü

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İzmir temsilcileri Göztepe ile Karşıyaka yarın derbide kozlarını paylaşacak.

08.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:33 İzmir filesinde derbi günü

KADINLAR 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcileri Göztepe ile yarın derbide kozlarını paylaşacak. Atatürk Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Ezeli rekabetlerinin ünü ülke sınırlarını aşan, son yıllarda futbolda farklı liglerde mücadele eden iki İzmir temsilcisi, voleybolda 14 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Derbide daha önce gün ve saat değişikliğine giden İzmir İl Güvenlik Kurulu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in girişimleriyle konuk Karşıyaka taraftarlarına hafta başında getirilen deplasman yasağını kaldırdı.

Derbiyi ev sahibi Göztepelilerin yanı sıra 250 Karşıyaka taraftarı da Alsancak'taki salonda tribünden izleyecek. Karşıyaka taraftarları saat 11.00'de Karşıyaka İskelesi'nde toplanıp 5 otobüsle İzmir Emniyeti'nin güvenlik önlemleriyle salona getirilecek. Karşıyaka, ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını devralıp yıllar sonra lige katılan Göztepe de ilk 4 haftalık periyotta aynı performansı sergiledi. Sezon sonunda ilk 4 sırayı alacak ekiplerin Play-Off oynayacağı grupta yeşil-kırmızılılar 6 puanla 7'nci sırada, sarı-kırmızılılar ise 6 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.



Karşıyaka, voleybol, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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