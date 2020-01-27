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İzmir filesinde Karşıyaka-Göztepe derbisi

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, yarın derbi mücadelesine çıkacak.

27.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:56İzmir filesinde Karşıyaka-Göztepe derbisi

KADINLAR 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden 'in ezeli rakipleri ve Göztepe, yarın derbi mücadelesine çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Öğrenci ve çocukların ücretsiz izleyebileceği maçın bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Göztepe taraftarına 250 kişilik kontenjan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar emniyet güçlerinin koruması eşliğinde ilçeye getirilip salona alınacak.İlk yarıda Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi Göztepe, 2-0 geriden gelip tie-break setiyle 3-2 kazanmıştı. O maçta iki takım taraftarları arasında yaşanan küfürleşmeler sonrası Göztepelilerin sahaya yabancı maddeler atması nedeniyle hakemler ilk setin sonunda karşılaşmayı durdurmuş, önce Göztepe sonra Karşıyaka taraftarı salondan çıkarılmıştı. Yaşanan olaylar nedeniyle müsabaka 6 saat 30 dakikada tamamlanmıştı. Ligde Kaf-Kaf 4'üncü, Göztepe 9'uncu sırada yer alıyor.



Karşıyaka, voleybol, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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