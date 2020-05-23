İZMİR FIRINLARDA BAYRAM TATLISI HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

İZMİR'de fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği sürüyor.

23.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:14
İZMİR'de fırınlarda bayram tatlısı hareketliliği sürüyor. Ramazan Bayramı öncesi tatlılarını evde hazırlayan vatandaşlar, pişirtmek için ise fırınların yolunu tutuyor.
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da bayram tatlısı hazırlıklarına başladı. Tatlıcılardan ya da marketlerden hazır almak yerine evde tatlılarını kendileri hazırlayan vatandaşlar, pişirtmek için ise fırınlara veriyor. Basmane semtinde bulunan bir asırlık fırın da müşterilerine tatlı üretmenin yanı sıra evlerde yapılmış tatlıları gelen taleplere göre pişiriyor. Bayram öncesi en çok baklavaya talep olurken, fırında pişirme fiyatı ise 5 ile 10 lira arasında değişiyor. Müşterilerin evlerinde hazırlayıp getirdikleri tatlıları odun ateşinde pişirdiklerini söyleyen fırın işletmecisi Yusuf Demir, "1896'dan beri burası açık ve aynı geleneği devam ettiriyoruz. Müşteriler, baklavaları evlerinde hazırlayıp tepsilerde getiriyorlar, biz de güzelce pişirip veriyoruz. Odunda pişiriyoruz, kara fırında çok güzel ve lezzetli oluyor. Baklava, lor tatlısı, şekerpare ve kalburabastı satışımız var ancak Ramazan'da en çok baklava satıyoruz" dedi.
'YOĞUN BİR TALEP VAR'
Çiğ baklava pişimini artık birçok fırının yapmadığını belirten fırın işletmecilerinden Furkan Demir, bu yüzden talebin çok olduğunu ifade etti. Demir, "Burada belirli müşterilerimiz var, çevremizde yakın olan müşterilerimiz. Baklavaları çiğ halde tepsilerde getiriyorlar, biz de fırınımızda pişiriyoruz. Yoğun bir talep var çünkü çok fazla yapan yer yok. Biz de bu işi severek yapıyoruz. Müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Genelde baklava pişimi oluyor" diye konuştu.
Evde hazırladıkları baklavayı pişirtmek için fırına getiren müşterilerden Adil Gül ise, "Biz evde tatlımızı hazırlıyoruz. Buradaki tarihi fırına getirip pişirtip tekrar evimize götürüyoruz. Çok memnunuz. Baklavanın odun ateşinde pişmesi çok lezzetli oluyor" şeklinde konuştu. İZMİR FIRINLARDA BAYRAM TATLISI HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Güncel, Haber

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