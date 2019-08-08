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İZMİR FOÇA'DA ALEVLER 1 HEKTARIK MAKİLİK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde, gece çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.

08.08.2019 15:07
İZMİR FOÇA'DA ALEVLER 1 HEKTARIK MAKİLİK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ
İZMİR'in Foça ilçesinde, gece çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü. Alevler, karadan müdahale ile 1.5 saatte güçlükle söndürüldü. Foça ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan ve daha çok ilçe dışından gelenler piknik alanı ve denize girme maksadıyla kullanılan İngiliz Burnu'nda bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Genç çam ağaçlarının da yer aldığı bölgede rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında alevler 1.5 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre çok sayıda genç çam ve okaliptüs ağacının zarar gördüğü yangında 1 hektar makilik alan küle döndü. Yanan alanda etrafa atılmış halde kırık ve sağlam cam şişeler, metal içecek kutuları olduğu görüldü. Polis soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştrıldığı bildirildi.

İtfaiye, Foça, Güncel

Kaynak: DHA

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