İZMİR Foça'da atık pil ve yağ kampanyası sergi ile başladı

Kaynak: DHA

Foça'da atık pil ve yağ kampanyası sergi ile başladıİzmir'in Foça ilçesinde atık pil ve kullanılmış yağ toplama kampanyası 'Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık' sergisiyle başlatıldı. Çöp nitelikli atıklardan öğrenci ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürettikleri ürünler beğeniye sunuldu.Halen Foça Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet veren Tarihi Öğretmen Evi bahçesindeki serginin açılışına CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, daire ve şube müdürleri, öğretmen, öğrenci, kursiyer ve vatandaşlar katıldı. Çöp nitelikli atıklardan üretilenler arasında Foça'nın simgesi fok, 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağası, merhum sinema oyuncusu Kemal Sunal'ın filmlerinden bilinen eşeği Kadife, zürafa heykelcikleri, yel değirmenleri, dünya atlası, plastik kapaklardan paspas, penguenler, oyuncak bebeklerin saç ve kıyafetleri, öğrencilerin bilgi yarışması için oluşturdukları tablolar, abajurlar, balık ve robotlar dikkat çekti.Kampanya kapsamında, atık pil ve yağ getirenlere plastik ve naylon poşet kullanımını önlemek için yaptırılan bez torbalar da hediye edildi.Serginin koordinatörlüğünü üstlenen biyoloji öğretmeni Tülin Taşpınar, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi olarak projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Taşpınar, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşümün önemine dikkat çekmek, doğaya, çevreye daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimizle birlikte bir sergi oluşturduk. Aynı zamanda doğaya verdikleri zararı önlemek hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği atık pil yarışmasına Kozbeyli İlkokulu olarak başvurduk. Bu sergiyle birlikte atık pil ve yağ toplama kampanyası da başlattık. Foça Belediyesi'nin yaptırdığı bez torbaları bu kapsamda kampanyaya katılanlara hediye ediyoruz. Büyüklerimizinde küçüklerimizinde çevreye duyarlı bireyle olmasını diliyoruz dedi.Taşpınar, kampanyanın 30 Mayıs 2019 akşamına kadar süreceğini kaydetti.