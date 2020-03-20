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İZMİR Foça'da eczanelerde koronavirüs önlemi

Foça'da eczanelerde koronavirüs önlemiİZMİR'in Foça ilçesinde hem çalışanların hem vatandaşların koronavirüsten korunması amacıyla reçete sahipleri eczanelere tek tek alınıp, kolonya ve dezenfektan ikram ediliyor.

20.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:30
Foça'da eczanelerde koronavirüs önlemi
İZMİR'in Foça ilçesinde hem çalışanların hem vatandaşların koronavirüsten korunması amacıyla reçete sahipleri eczanelere tek tek alınıp, kolonya ve dezenfektan ikram ediliyor. Eczane içinde ise çekilen şeritlerle 1 metrelik sosyal mesafeden hizmet veriliyor.
Foça Küçükdeniz Limanı sahili Reha Midilli Caddesi üzerinde bulunan bir eczane, korunma önlemiyle ilgili olarak eczane, girişini daraltarak koronavirüsün yayılmasının önlenmesine karşı uyarı levhası koydu. 'Sağlığımız İçin Lütfen İçeride 1 Kişi Olacak Şekilde Hizmet Alalım' yazılı uyarıyı görenler, içeriye tek tek girerken, sıra beklerken ise dışarıda kendileri için hazırlanmış plastik koltuk ve sandalyelerde deniz manzarasını seyrediyor.
'İLACA ERİŞİMDE ECZANE TEDBİRİ'
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin gerçekten çok önemli ve olağanüstü bir durumdan geçtiğini ve hep birlikte bir sağlık savaşı verildiğini belirten eczaneci kalfası Atilla Çolak hem kendileri hem müşterilerinin sağlığı için ilaca erişimde bazı tedbirler aldıklarını söyledi. Çolak, "Müşterilerimizi aşlarımızı teker teker içeri alıyoruz. Kendilerine dezenfektan ikram ediyoruz. Çalışanlar olarak maske ve eldiven takıyoruz. Aramızda en az bir metre mesafe kalacak şekilde çektiğimiz şeridin diğer tarafından işlemlerini yapıyor ve ilaçlarını veriyoruz. Onlardan da uygulama hakkında çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.
Eczaneye reçetesindeki ilaçları almaya gelen Beyhan Erdoğan'da uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi. Erdoğan, "İlaç almak için gelenleri tek tek içeri alıyorlar. İçeride şerit çekmişler. İyi bir uygulama. Teşekkür ediyoruz" dedi.
İlçedeki diğer eczanelerde de koranavirüs salgını nedeniyle benzer önlemler alındı.
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İZMİR Foça’da eczanelerde koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

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İZMİR Foça'da eczanelerde koronavirüs önlemi
Etiketler : Güncel

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