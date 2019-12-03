Haberler » Güncel » İzmir foça'da engelliler günü kortej yürüyüşü - Haber

İzmir foça'da engelliler günü kortej yürüyüşü

Foça'da engelliler günü kortej yürüyüşüİZMİR'in Foça ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için kortej yürüyüşü düzenlendi.

03.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:56
'da engelliler günü kortej yürüyüşü
İZMİR'in Foça ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için kortej yürüyüşü düzenlendi.
Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, belediye meclis üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel, engelli meclisi başkan ve üyeleri, ilçedeki özel eğitim ve uygulama merkezinin öğretmen ve öğrencileri, kentte yaşayan engelliler ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık 500 kişi yürüyüşe katıldı. Foça Demokrasi Meydanı'nda buluşan topluluk, engelli hak, ihtiyaç ve taleplerine yönelik döviz ile pankartlar taşıdı. Yürüyüşe katılanlar, Reha Midilli Caddesi Sevgi Yolu boyunca yürüdü. Ayrıca etkinlikte, engelliler için işletmesine özel tuvalet ve rampa yaptıran bir kafe sahibi Taner Kaya 'engelli dostu kafe plaketi ve teşekkür belgesi' ile ödüllendirildi. Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde engelliler için müzikli eğlence düzenlendi. Ayrıca engelliler; merkez önünde yer alan ve belediye tarafından dikilen bir çam ağacına, bugün için dilek ve isteklerini içerek taleplerini yazdıkları kağıtları astı.
İzmir foça'da engelliler günü kortej yürüyüşü

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Engelliler Günü, Foça, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20 Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber
17:19 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası açıldı -2 - Haber
17:15 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haber
17:14 Başkan Say'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Haber
17:14 Elazığ'da Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:21:10