15.06.2019 12:18
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İZMİR Foça'da Jandarma Teşkilatı 180'inci yaşını kutladı

Foça'da Jandarma Teşkilatı 180'inci yaşını kutladıİZMİR'in Foça ilçesinde denizde, havada ve karada gerçekleştirilen etkinliklerle, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Foça'da Jandarma Teşkilatı 180'inci yaşını kutladı
İZMİR'in Foça ilçesinde denizde, havada ve karada gerçekleştirilen etkinliklerle, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü için dün (cuma) Foça'da bir dizi etkinlik yapıldı. İlk olarak helikoptere binen askerler, ilçe merkezi semalarında tur attı. Helikopterdeki 4 asker, halatlarla sarktı. Askerler, gökyüzünde Türk bayrakları açtı. Jandarma dalış timi ise denizde bayrak açtı. Foça Demokrasi Meydanı'nda konser düzenlendi. Şef Astsubay Kıdemli Başçavuş Hayrettin Balaban'ın yönetimindeki 20 kişilik Foça Jandarma Okul Komutanlığı Bando Orkestrası sahne aldı. Konser vatandaşlara keyifli zaman geçirtti. Üç saat sahne alan orkestra, Türk Halk, Türk Sanat ve Pop Müziği eserlerini seslendirdi. Foça Demokrasi Meydanı'nı dolduran yaklaşık 300 kişi, gönüllerince eğlendi. Konser, İzmir Marşı ile sona erdi. Yoğun alkış üzerine orkestra üyeleri, 'Erik Dalı' parçasını bir kez daha çaldı.İZMİR Foça'da Jandarma Teşkilatı 180'inci yaşını kutladı
Kaynak: DHA
İzmir, Jandarma, Foça, Güncel

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