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İZMİR Foça'da koronavirüse karşı yardımlaşma

Foça'da koronavirüse karşı yardımlaşmaİZMİR'in Foça ilçesinde, emekli Jandarma Albay Ali Altunbahar (55) ve arkadaşları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

21.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:46
Foça 'da koronavirüse karşı yardımlaşma
İZMİR'in Foça ilçesinde, emekli Jandarma Albay Ali Altunbahar (55) ve arkadaşları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle insanların, sosyal hayatlarını kısıtladı. Özellikle yaşlılar olmak üzere halka sokağa çıkmayın çağrıları yapıldı. Foça'da çağrıya uyarak sokağa çıkmayan birçok yaşlı vatandaş ile engelliler için emekli Jandarma Albay Ali Altunbahar ve arkadaşları, seferber oldu. Altunbahar ve arkadaşları, yardım isteyen vatandaşların alışveriş gibi ihtiyaçlarını yerine getireceklerini duyurdu. Yaptıklarını çalışma hakkında konuşan Ali Altunbahar, "Foçalı vatandaşlarımıza yardım etmek maksadıyla, sosyal sorumluluk kapsamında 7/24 hizmet verebileceğimi sosyal medyada duyurdum. Bu duyurumdan sonra bazı arkadaşlarım destek verdi. Foçalı hemşerilerime sesleniyorum. 0532 289 08 01 numaramdan 7/24 arayabilirsiniz. Alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılayacağım. Bankaya ve devlet daireleri gibi gitmek zorunda olduğunuz yerler olursa, aracımla getirip götüreceğim. Zor günler geçiriyoruz. Benim de ailemde bu tür ihtiyaç sahipleri var. Sıkıntıları yakından biliyorum. Bugünleri hep birlikte aşacağız" dedi.
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İZMİR Foça’da koronavirüse karşı yardımlaşma

Kaynak: DHA

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İZMİR Foça'da koronavirüse karşı yardımlaşma
Etiketler : Jandarma, Foça, Güncel

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