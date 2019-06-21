21.06.2019 10:59
Haberler » Güncel » Haber

İzmir - Foça'da muhteşem gün batımı

İzmir'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görsel şölen yarattı.

İzmir 'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görsel şölen yarattı. Turistik ilçe Foça, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzarasıyla da dikkat çekti. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya kartpostallık kareler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Özellikle sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaşlar ise günbatımını izleyip anın tadını çıkardı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.İzmir - Foça'da muhteşem gün batımı
Kaynak: DHA
İzmir , Foça , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:13Göklerde 100 bin saat
13:13THY'den sefer iptali iddiasına ilişkin açıklama
13:12'Demek ki Almanya'dan Cimil'e yol var'
13:12DHA YURT BÜLTENİ - 9
13:12"Konuşma ve yutmada zorluk ALS belirtisi"
13:10THY, iptal haberlerini yalanladı
13:10Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı