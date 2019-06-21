İzmir - Foça'da muhteşem gün batımı

İzmir
'in Foça
ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görsel şölen yarattı. Turistik ilçe Foça, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzarasıyla da dikkat çekti. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya kartpostallık kareler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Özellikle sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaşlar ise günbatımını izleyip anın tadını çıkardı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.