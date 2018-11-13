İzmir Foça'da Patlama Sesi Korkuttu

İzmir
'in Foça İlçesi
'nde 13 Kasım 2018 Salı günü akşam saatlerinde duyulan patlama sesleri korku yarattı. İtfaiyenin kısa sürede geldiği olay yerinde, yıkıntı halindeki tarihi taş binanın ahşap kalıntıları ve binanın bitişiğindeki ağacın yandığı görüldü.
Olay Foça İlçe merkezindeki Atatürk
Mahallesinde tarihi Beşkapılar Kalesinin arkasında ki bölgede meydana geldi. Patlama sesini duyan ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi
Foça İtfaiye Grubuna bağlı bir ekip yangına müdahale etti. Yıkıntı haldeki binadan düşen ahşap parçalar ile tutuşan ağaç yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü. Yapılan ilk incelemeye göre; ağaç dibinde içki içmek için oturan kişi veya kişilerin ısınmak için ateş yaktıkları, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ağaca ve çevreye sıçraması üzerine kaçtıkları, bırakılan ağzı kapalı şişelerinde ısınmanın ardından patladığı sanılıyor. Olayla ilgili olarak Foça Emniyet Müdürlüğü
soruşturma başlattı.
Foça İlçesi,İzmir,Foça