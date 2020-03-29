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İZMİR Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandı

Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandıİZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında sahillerde balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetler Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla Kaymakamlık tarafından yasaklandı.

29.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:04
Foça 'da sahiller hafta içinde de yasaklandı
İZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında sahillerde balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetler Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla Kaymakamlık tarafından yasaklandı. Kararın koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uymayarak ilçe içi ve dışından sahillere gelenlerin yarattığı tehlikenin önlenmesine yönelik olarak alındığı açıklandı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz bir turizm kenti olarak bu kararı açıklamanın çok üzücü olduğunu ancak dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele için şart olduğunu belirtip, tehlike geçene kadar zorunlu sebepler dışında Foça'ya gelinmemesini istedi.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 2 gündür uygulamaya konulan hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanması kararı İzmir 'in turistik ilçesi Foça'da hayata geçirildi. Yasağa Foça'da büyük ölçüde uyuldu. Ancak karara rağmen sahillerde oturanlar, mangal yapmak için gelenler, balık avlamak isteyenler, spor ve yürüyüş yapanlar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bakanlığın genelgesinin ardından Foça Kaymakamı Ali Çetin başkanlığında toplanan ve aralarında Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Foça İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç ve Foça İlçe Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz'ün de yer aldığı Foça Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla Kaymakamlık hafta içinde de ilçede bu tür faaliyetleri yasaklamama kararı aldı. Hafta içi yasak kararının 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı ve özellikle ilçe dışından vatandaşların bu nedenle gelmemesi, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ya da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesini içeren 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü kasamında gerekli adli işlem yapılacağı bildirildi.
ZORUNLU SEBEPLER DIŞINDA FOÇAYA GELMEYİN
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz bir turizm kenti olarak bu kararı açıklamanın çok üzücü olduğunu ancak dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele için şart olduğunu belirtip, tehlike geçene kadar zorunlu sebepler dışında Foça'ya gelinmemesini istedi. Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:
Tek bir isteğimiz var. Evde kalınması. Ne kadar çok evde kalırsak süreci o kadar kısa zamanda sonlandıracağımızı düşünüyorum."
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İZMİR Foça’da sahiller hafta içinde de yasaklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaymakamlık, İzmir, Foça, Güncel

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İZMİR Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandı

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