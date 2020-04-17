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İZMİR Foça'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetim

Foça'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetimİZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerde bulundu.

17.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:26
Foça 'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetim
İZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerde bulundu. Vatandaşlar, yasak süresince açık kalacak yerler konusunda bilgilendirilirken, kapalı mekanlar ve sosyal mesafe uygulamaları konusunda dikkat edilecek konular hatırlatıldı.
Foça'da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala ihtiyaç sahipleri alışverişlerini tamamlamak üzere sokakları ve marketleri hareketlendirdi. Görev bölgelerine göre Foça Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 15.00'te denetimlerine başladı. Sokakta maskesiz, toplu olarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden yürüyen vatandaşlara sağlıkları ve tüm vatandaşların sağlığı için dikkat etmeleri gereken konular hatırlatıldı. Fırın, market ve büfe önlerinde küçükte olsa kuyruklar oluşturarak alışveriş yapmaya gelenlere beklerken ve alışveriş sırasında uyulması gerekli mesafeler konusunda uyarılarda bulunuldu. İki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca fırınların çalışacağı, görevlilerin araçlarla mahalleleri dolaşarak ekmek satışı yapacakları, su dağıtım işletmelerinin ihtiyaçları temin edeceği, nöbetçi eczanelerin açık olacağı bilgisi verildi. Ayrıca işyerlerini bu akşam 21.00 itibariyle kapatması gereken işletmecilerin konuya hassasiyetle uymaları, aksi takdirde yasal işlem yapılacağı konusunda dikkatleri çekildi. Varsa sokağa çıkma yasağı sürekli olan 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan yakınlarına zorunlu ihtiyaçlarının temini için Vefa Destek Grupları'na ulaşabilecekleri telefon numaralarını bildirmeleri tavsiye edildi. Vatandaşlar ile işletme sahipleri hatırlatmalar ve uyarılar için görevlilere teşekkür etti. İZMİR Foça’da sokağa çıkma yasağı öncesi denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Polis, Foça, Güncel
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