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İZMİR Foça ilçe girişlerinde sıkı denetim

Foça ilçe girişlerinde sıkı denetimİZMİR'in yaz, kış hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan turistik ilçesi Foça'da giriş çıkışlar sıkı denetim altına alındı.

05.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:29

Foça ilçe girişlerinde sıkı denetim

İZMİR'in yaz, kış hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan turistik ilçesi Foça'da giriş çıkışlar sıkı denetim altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs salgını yeni tedbir paketi kapsamındaki kararlar doğrultusunda zorunlu gerekçesi olmayanlar ilçe girişlerindeki kontrol noktalarından geri çevriliyor.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görevlerini; ilçede kendilerine düşen bölgelerde 24 saat esasıyla asayişin yanında koronavirüs tedbirlerini de uygulayarak sürdürüyor. Büyük çoğunlukla yasaklara uyulan ilçede yasaklanan sahil kenarlarına çıkanlar uyarılıyor, sokaklara çıkması yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar önce uyarılıyor. Ancak, uyarılara aldırış etmemeleri halinde Kabahatler Kanunu hükümlerince ceza kesiliyor. Bu kapsamda çoğunluğu ilçe dışından olmak üzere uyarıları dikkate almayan 25 kişiye para cezası kesildi. İlçenin İzmir ve Aliağa yönünden olan tüm girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında özel ve toplu taşım araçları kontrol ediliyor. İlçe sakinlerinin ve zorunlu nedenleri olanların güvenlik kontrolları ve ateş ölçümleri yapılarak geçişlerine izin verilirken, diğer vatandaşların araçları geldikleri yöne geri çevrilerek ilçeye girişlerine izin verilmiyor. Durdurulan toplu taşım araçlarında da yasaklar doğrultusunda yapılan kontrollerde, alınan önlemlere uymadıkları belirlenenler indirilip, geldikleri yöne dönen ilk toplu taşım aracıyla geri gönderiliyor. SALGIN BİTENE KADAR GELMEYİN

Yetkililer. 'Salgın bitimine kadar İlçeye gelmeyin' çağrısını yineleyerek genel tedbirlerin yanı sıra ilçe Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı sahillerde yürümek, oturmak, balık tutmak, spor yapmak gibi her türlü faaliyetin yasak olduğunu, bu nedenle ilçeye gelenlerin geri döndürüleceğini hatırlattı.

YARDIMLAR EVDE TESLİM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL'lik nakdi yardımları da, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile muhtarlar tarafından evlerde teslim ediliyor.

İZMİR Foça ilçe girişlerinde sıkı denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Foça, Güncel

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İZMİR Foça ilçe girişlerinde sıkı denetim
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