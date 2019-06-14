İZMİR Foça kıyılarında önce insan zinciri oluşturdular, sonra temizlik yaptılar

Foça
kıyılarında önce insan zinciri oluşturdular, sonra temizlik yaptılar
İZMİR'in Foça ilçesinde Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu öncülüğünde kıyı ve deniz temizliği etkinliği yapıldı. Sahil ve sığ sularda gerçekleştirilen etkinlikte deniz ve sahili kullananların temizlik konusunda dikkatleri çekildi. Kumsaldan ve deniz kıyısından torbalar dolusu izmarit, kuruyemiş artıkları, plastik ve metal içecek kutuları ile naylon poşet toplandı.
Daha önce Foça Büyükdeniz sahilinde gerçekleştirdikleri temizlik eylem ve etkinliğini bu kez ilçeye bağlı Yenifoça
sahilinde gerçekleştiren FSÇ Platformu üyelerine, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi üyeleri, Foça Belediyesi meclis üyeleri ve çalışanları ile Yenifoçalı vatandaşlar destek verdi. Bugün sahilde toplanarak insan zinciri oluşturan platform üyelerine ne yaptıklarını soran bazı vatandaşlar da gönüllü olarak temizlik çalışmalarına katıldı. Hemen her yerinde izmarit, yiyecek ve içecek alıntıları bulunan halka açık kumsalda başlayan temizlik çalışması, sahile yapılan oturma yerleri civarındaki çerez kabuklarının süpürülerek toplanması ile devam etti. Etkinliğe katılan bazı üyeler denizin içine girerek sığ yerlerdeki içecek kutuları ve naylon poşetleri topladı.
'DENİZDEN YARARLANAN BU PİSLİĞİ YAPMASIN'
15 kadın üye ile temizlik çalışmasına destek verdiklerini belirten Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz, temzilik açısından sahilin durumunun çok üzücü olduğunu söyledi. Gündüz, "Sigara izmaritinden, bira şişesi kapaklarından geçilmiyor. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını rica ediyoruz. Biz burada izmarit toplarken bile yanımızdan sigara içerek geçen bir kadın izmaritini biraz ileride yere attı. Başkasının attığını temizleyen aramızda gerçekten yaşı ilerlemiş insanlar da var" dedi.
TEMİZ BİR ÇEVRE OLMADAN TEMİZ TOPLUM OLMAZ
Geçen yıl Foça'da gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğini bu yıl Yenifoça'da yaptıklarını belirten FSÇ Platformu Sözcüsü Gökalp Müstecaplıoğlu da geçen yıl ki etkinliğin olumlu etkileri olduğunu ve çok değişik grupların kendilerinin ardından değişik mevkilerde benzer çalışmalar yaptıklarını söyledi. Müstecaplıoğlu, "Bizim temel derdimiz temiz bir Foça'da sağlıklı, mutlu ve huzur içinde yaşamak. Bu da en başta hijyenden ve temizlikten geçiyor. Bunlarda sadece belediyenin altından kalkabileceği konular değildir. Bu yüzden vatandaşlar olarak biz de sorumluluk alıyor ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Her şeyin özü temizlik yapmak değil, çöp atmamak anlayışına dayanıyor. Eğer çöpler atılmasaydı bizler de burada toplanmak zorunda kalmayacaktık. Atalarımız ne güzel söylemiş. 'Herkes kapısının önüne temizlese bu sorunlar çözülür.' Bizim de temel dileğimiz bu duyarlılığı en uçtaki vatandaşa kadar aktarabilmek. Belediye Başkanımızın desteği var belediye meclis üyelerimiz sahada bizimle birlikte temizlik yapıyor. Duyarlık yaratmak için bu eylemleri zincir oluşturarak her mahallede, her semtte yapmayı planladık. Temiz çevre olmadan temiz toplum olamaz. Bu bilincin yükseltilmesi için mücadele veriyoruz "dedi.
3 saat süren deniz ve kıyı temizliğinin ardından toplanan çöpler Foça Belediyesi'nin tahsis ettiği römorklu traktöre yüklenerek çöp istasyonuna gönderildi.