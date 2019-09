İzmir fuarı'na gelen italyan komedyen sokak gösterisi ile güldürdü

BU yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan İtalyan komedyen Matteo Galbusera'nın sokak sahnesinde sergilediği 'The Loser' adlı şov, özellikle çocuklu ailelerden ilgi görüp, kahkahalarla izlendi.Her sene olduğu gibi bu yıl da 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında birbirinden renkli sokak gösterileri yapılıyor. Fuar için İtalya'dan gelen Matteo Galbusera isimli komedyen, 'The Loser' isimli şovunu sergiledi. Fuarın ikinci günü ilk kez sokak sahnesine çıkan komedyen, çanta, tenis raketi gibi eşyalarla yaptığı komik hareketlerle sahne önünde toplanan kalabalığa eğlenceli dakikalar yaşattı. Özellikle çocuklu ailelerin ilgi gösterdiği şov boyunca komedyeni heyecanla izleyenler, kahkahalarını tutamadı.20 yıldır komedyenlik yaptığını söyleyen Matteo Galbusera (42), "Dünyayı dolaştım. Amerika, Asya ve Avrupa'yı gezdim. Şimdi de Türkiye'deyim. Sokaklarda, tiyatro sahnelerinde, videolarda, her yerde komedyenlik yapıyorum. Bugün fuarda ilk şovumu gerçekleştirdim ve çok güzel geçti. Şovumun ismi kaybeden anlamına geliyor, absürt komedi yapıyorum. Şovda profesyonel bir tenis oyuncusu gibi davranan bir posta ofisi çalışanını canlandırıyorum" diye konuştu.Şovuna ilk başladığında seyircilere garip geldiğini anlatan Galbusera, "Sanırım böyle şovlara alışık değiller. Fakat sonrasında bana dahil oldular ve harika bir şov oldu. Fuar çok güzel, burada kendimi bazen bir filmdeymişim gibi hissediyorum. Özellikle yemekleri çok sevdim" dedi.