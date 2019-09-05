İzmir Fuarı'nda, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu sürprizi!

Katılımcılarına müzik, tiyatro ve sinema şöleni yaşatacak İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl 6-15 Eylül ?tarihleri arasında İzmir Kültür Park'ta yapılacak. Farklı sektörleri bir araya getiren ülkenin ilk ve tek genel ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı, katılımcılara yeni yatırım fırsatları sunarak bir "uluslararası ticaret platformu" yaratmayı hedefliyor.

İBB, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda

Fuarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kitapçısı ve Hediyem İstanbul markalarıyla ikinci salonda yerini alacak.

Fuar kapsamında, Hediyem İstanbul'un İstanbul temalı özel tasarım hediyeliklerinden özel bir seçkinin sergileneceği stantta İstanbul Kitapçısı'nın 'içinden İstanbul geçen kitaplarının' da satışı olacak. İBB standının muhtelif noktalarındaki ekranlarda, nostaljik İstanbul görüntülerinin yer aldığı filmle birlikte ziyaretçiler günümüz İstanbul'unu gökyüzünden izleme fırsatı bulacak. Fuar süresince İBB TV'den görüntülerinin yayınlanacağı stant alanında, müzik dinletileri de yapılacak.

Fuar açılışına katılacak Başkan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, İBB standını ziyaret edecek.

Fuarda, Kültür-Sanat Etkinlikleri de Yer Alacak

10 gün sürecek etkinliklerde, fuar misafirlerine eğlence dolu anlar da yaşatılacak. Konserlerden tiyatroya, sinema gösterimlerinden müzikal gösterilere, söyleşiden sokak gösterilerine kadar her kesime hitap eden birçok etkinlik fuarda yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda; 7 Eylül'de Saffet Emre Tonguç (İstanbul Gece ve Hikayesi), 8 Eylül'de Sunay Akın (İstanbul'un Sırları), 13 Eylül'de Zeynep Göğüş (Çocukluğumdan Bu Yana Beş Duyu İstanbul) ve 14 Eylül'de Mois Gabay (Azınlıkların İstanbul'u) ziyaretçilerin karşısında olacak.