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İzmir-fuhuş operasyonunda 250 bin lira ele geçirildi

Fuhuş operasyonunda 250 bin lira ele geçirildiİzmir'in Çeşme ilçesinde, bir kadının kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, operasyon düzenlenen masaj salonunda 250 bin lira ele geçirildi.

12.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:19
Fuhuş operasyonunda 250 bin lira ele geçirildi
İzmir'in ilçesinde, bir kadının kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, operasyon düzenlenen masaj salonunda 250 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutulandı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, ismi açıklanmayan bir kadının masaj salonunda, kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 7 Kasım'da eş zamanlı söz konusu mesaj salonu ve şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Salonda yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, fuhuşa zorlanan kadınlara imzalattırılan sözleşmeler, çeşitli hesapların tutulduğu ajandalar ile fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında masaj salonunun işletmecisi ve elebaşı olan S.Ş.'nin yanı sıra, D.K., H.Ş., P.M., Z.U.S., Z.I., N.K., D.K., P.T., M.T., E.A., Y.C., O.T. ve C.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında elebaşı S.Ş.'nin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı,
2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir-fuhuş operasyonunda 250 bin lira ele geçirildi

Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA


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